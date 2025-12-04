Liberta - Site logo
Quel ritorno al minimalismo anni Novanta

Il cuore del revival resta il denim, un po' grunge. Accanto, il blazer oversize e un look curato ma con naturalezza

Redazione
|1 ora fa
Un look minimalista anni '90- © Libertà/Giulia Marzoli
Un look minimalista anni '90- © Libertà/Giulia Marzoli
2 MIN DI LETTURA
La moda corre, cambia, si reinventa. Eppure, ogni tanto, fa marcia indietro per ripescare ciò che ha davvero funzionato. È il caso degli anni ’90, tornati oggi con una forza che va ben oltre la nostalgia: è la voglia di autenticità e di capi che parlano senza urlare. Dopo stagioni di esagerazioni e colori spinti, il settore ritrova un’estetica più pulita, fatta di linee asciutte e dettagli che hanno segnato un’epoca.
Il cuore del revival resta il denim. Oltre ai mom jeans e ai modelli straight, il 2025 conferma la dominanza dei tagli ampi, morbidi, baggy, che riportano proprio quella rilassatezza tipica del decennio. I lavaggi chiari e vissuti, il sapore un po’ grunge, continuano a convincere stilisti e consumatori. È interessante notare come, parallelamente, alcune maison stiano reinserendo anche modelli più aderenti, come gli skinny, a dimostrazione che la reinterpretazione dei ’90 oggi non è rigida, ma un terreno di sperimentazione continua.
Accanto al jeans, il blazer oversize è tornato a essere un pilastro del guardaroba contemporaneo. Negli anni ’90 rappresentava un modo di prendere spazio, oggi diventa un capo duttile, perfetto sia per il lavoro sia per un look casual-chic. L’abbinamento più attuale resta quello con la T-shirt bianca oppure con lo slip dress, ed è proprio quest’ultimo, la sottoveste in satin, a confermare quanto il minimalismo del decennio sia ancora potentissimo: sulle passerelle 2024-2025 è tornato con un’attitudine meno “da sera” e molto più moderna, morbida, fluida, portabile. Le versioni più cool? Quelle indossate con sneakers o con un maglione oversize, un mix tra eleganza e praticità che negli anni ’90 sarebbe stato impensabile, ma che oggi funziona. È qui che entra in gioco anche l’undone chic, quell’eleganza volutamente “disordinata” che sembra uscita da un guardaroba vissuto, non costruita davanti allo specchio. È un modo di vestire che nasce negli anni ’90 e oggi torna attualissimo perché parla di naturalezza, spontaneità, personalità. Un look curato, sì, ma senza rigidità: la versione 2025 del “Less is more”.
Anche gli accessori richiamano quel mondo, dalle montature sottili o ovali degli occhiali ai choker, fino alle sneakers chunky e alle platform. La palette, poi, segue il filo logico del minimalismo: molto nero, molto bianco, tanti neutri, con qualche lampo fluo per chi vuole un tocco pop che ricordi le Spice Girls. Il motivo di questo ritorno così convincente è semplice. Gli anni ’90 erano un’epoca in cui la moda sapeva essere meno costruita, più vicina alla vita reale. Oggi, in un mondo iper-veloce e sovraccarico, quel modo di vestire “onesto” e lineare appare rassicurante. Allo stesso tempo, permette di giocare con la propria identità: mescolare un capo vintage, un accessorio iconico e un elemento contemporaneo crea look personali, non copie carbone del passato. È un revival che non vive di imitazione, ma di trasformazione. Tutto si muove intorno a una parola chiave: libertà. Libertà di sovrapporre e di reinterpretare. Alla fine, il fascino degli anni ’90 non svanisce perché parla di personalità più che di tendenza. Ed è questo che rende il revival davvero intramontabile, la capacità di legare passato e presente senza perdere l’identità di entrambi.
GIULIA MARZOLI
Una indossatrice indossa jeans ampi e morbidi
Una indossatrice indossa jeans ampi e morbidi
Il look anni '90 di Julia Roberts
Il look anni '90 di Julia Roberts
Carla Bruni minimalista fluorescente negli anni '90
Carla Bruni minimalista fluorescente negli anni '90
Lo stile di Mariah Carey negli anni '90
Lo stile di Mariah Carey negli anni '90
