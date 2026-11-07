Antinfluenzale, sono oltre 23mila i piacentini vaccinati

Sono già 23.351 i piacentini che hanno scelto di vaccinarsi contro l’influenza. Un dato aggiornato al 2 novembre dall’Anagrafe vaccinale regionale che fotografa l’andamento della campagna antinfluenzale in provincia, con un contributo particolarmente significativo della popolazione più anziana: 14.926 dosi, infatti, sono state somministrate a persone con più di 65 anni, la fascia maggiormente esposta al rischio di complicazioni. La campagna è entrata nel vivo e l’Azienda Usl invita a non aspettare l’arrivo del picco influenzale per proteggersi. Novembre, spiegano i sanitari, è proprio il momento giusto per vaccinarsi, considerando che occorrono generalmente un paio di settimane perché si sviluppi una risposta immunitaria adeguata.

La macchina organizzativa messa in campo dall’Ausl coinvolge medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie e servizi aziendali. Una rete articolata che punta a raggiungere il maggior numero possibile di cittadini, offrendo opportunità di vaccinazione non soltanto a Piacenza, ma anche nei centri più piccoli e nelle zone collinari e montane. L’obiettivo è migliorare ulteriormente il risultato della passata stagione, quando la provincia si era piazzata al terzo posto in Emilia-Romagna per copertura vaccinale degli over 65, con il 58,22%, leggermente sopra la media regionale del 58,05%.

A fare la parte del leone sono ancora una volta i medici di famiglia, che rappresentano il principale punto di riferimento per la vaccinazione antinfluenzale. Al 2 novembre avevano già somministrato 19.167 dosi, confermando il loro ruolo fondamentale soprattutto nella protezione degli anziani e delle persone con patologie croniche. Possono rivolgersi ai propri medici gli over 60, i cittadini con malattie croniche, i loro familiari e le donne in gravidanza.

Importante anche il contributo dei pediatri, che hanno effettuato finora 2.283 vaccinazioni.