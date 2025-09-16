Caso sospetto di Chikungunya o Dengue: disinfestazione in via Negrotti

In seguito alla segnalazione, da parte dell’Azienda Usl, di un caso sospetto di virus Chikungunya o Dengue riguardante una persona residente in via Negrotti, l'Amministrazione comunale ha emanato oggi un’ordinanza urgente per l’avvio della disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore della malattia virale, nel raggio di 100 metri dall'abitazione interessata.

Salvo condizioni meteo avverse, il protocollo emergenziale prenderà il via nella tarda serata di oggi, martedì 16 settembre, con il primo dei tre trattamenti adulticidi consecutivi previsti in orario nottuno nelle aree pubbliche, cui seguirà - a partire dalla mattinata di mercoledì 17 - l'esecuzione degli interventi adulticidi, larvicidi e la rimozione dei focolai nelle aree private, porta a porta. Contestualmente, si eseguirà il trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

L’attuazione del programma completo è subordinata, come sempre, alla conferma ufficiale del caso sospetto da parte dell’Ausl: qualora le analisi di laboratorio dovessero escludere la presenza del virus, il provvedimento sarà revocato.

Gli interventi saranno eseguiti da operatori specializzati con il supporto della Polizia locale, che garantirà l’accesso alle aree private e vigilerà sul rispetto delle disposizioni previste, comprese le modifiche temporanee alla viabilità laddove necessarie. Durante i trattamenti sarà fondamentale osservare tutte le precauzioni indicate per tutelare la salute pubblica: si raccomanda dunque ai cittadini di rimanere al chiuso, di chiudere porte e finestre, di mettere al riparo animali domestici e oggetti sensibili, di non esporre all’esterno alimenti o biancheria, di sospendere l’uso degli impianti di ricambio d’aria e di non consumare eventuali prodotti degli orti nelle zone indicate. Al termine dei trattamenti sarà opportuno procedere, con l’uso di guanti, al lavaggio accurato di giochi e arredi da esterno eventualmente esposti.

L’Amministrazione comunale ricorda infine l’importanza della prevenzione anche da parte dei cittadini, che sono invitati a evitare la formazione di ristagni d’acqua nei propri spazi verdi e cortilizi e ad effettuare regolari trattamenti larvicidi nelle caditoie, utilizzando prodotti disponibili in farmacia.