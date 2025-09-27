Castello, Giangregorio nuovo direttore di medicina interna

La medicina interna dell’ospedale di Castelsangiovanni ha un nuovo direttore. Si tratta di Francesco Giangregorio, volto non nuovo della sanità Piacentina. Per vent'anni Giangregorio ha infatti prestato servizio nel reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Piacenza, dove si è fatto apprezzare da centinaia di pazienti. Gli ultimi cinque anni li ha trascorsi all'ospedale di Codogno, dove ha diretto la medicina generale. Ora torna dove tutto è iniziato. Nel 1996 l’allora giovane medico iniziò il suo percorso lavorativo proprio nell’ospedale di Castelsangiovanni. A Castello raccoglie un testimonie pesante, lasciato dall'ex primario Carlo Cagnoni, stimatissimo medico punto di riferimento per la cura dell’osteoporosi, "A Castello – dice - ci sono professionisti desiderosi di migliorarsi ed è ciò che voglio anche io. Tutto ciò che c’è di buono, vedi i percorsi per la cura dell’osteoporosi, verrà mantenuto e possibilmente potenziato".