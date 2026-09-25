Con EuroPain School a Piacenza si studia la medicina del dolore

Conclusa la quarta edizione del congresso medico EuroPain School, scuola dedicata alla medicina fisica e riabilitativa e alla gestione del dolore. Anche quest’anno l’appuntamento ha richiamato una significativa partecipazione di studenti e medici provenienti da diverse parti d’Europa. Tra i partecipanti anche professionisti arrivati da Grecia, Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi, a conferma della dimensione internazionale raggiunta dall’iniziativa. Il congresso rappresenta un punto di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche in ambito europeo.

Durante il congresso sono stati affrontati numerosi argomenti in ambito medico, dalla raccolta dei dati attraverso questionari da somministrare ai pazienti alle terapie farmacologiche, fino ai trattamenti mininvasivi. Tra i temi di maggiore attualità anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito medico. Particolare rilievo va anche al sostegno arrivato dal territorio piacentino, con Banca di Piacenza che ha accompagnato economicamente la quarta edizione di EuroPain School, sostenendo tutte e quattro le giornate dell’evento. L’ultimo appuntamento del congresso si è svolto proprio presso la sede di Banca di Piacenza di via Mazzini, nel Salone Ricchetti, che ha ospitato i partecipanti per la giornata conclusiva.

Nell’occasione è stato inoltre consegnato un assegno del valore di 5mila euro da parte del vicedirettore Pietro Boselli, a testimonianza del sostegno economico garantito dalla banca all’iniziativa. Accanto a Banca di Piacenza, anche il Centro Medico in Acqua ha contribuito alla realizzazione dell’evento, rafforzando la collaborazione tra realtà del territorio e un’iniziativa che, anno dopo anno, porta a Piacenza professionisti e studenti da diversi Paesi europei.