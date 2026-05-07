Cosa succede a chi si ammala in carcere? Lo scopriamo a Star bene

Le carceri rappresentano uno dei luoghi più complessi e meno raccontati del nostro sistema sociale, soprattutto quando si parla di salute. Eppure, il diritto alle cure non si interrompe con la detenzione: è un principio fondamentale che viene garantito, per legge, a ogni persona, senza eccezioni. Ma cosa significa davvero ammalarsi in carcere?

All’interno degli istituti penitenziari convivono fragilità sanitarie spesso già presenti prima dell’ingresso: tossicodipendenze, disturbi psichiatrici, patologie croniche e infettive. A queste si aggiungono le difficoltà legate a un ambiente chiuso e sovraffollato. Il sistema sanitario penitenziario, integrato con il Servizio Sanitario Nazionale, è chiamato a garantire continuità terapeutica, gestione delle emergenze, prevenzione e screening. Non mancano protocolli per affrontare situazioni delicate come il rischio suicidario o l’autolesionismo.

Se ne parla questa sera alle 21 nella trasmissione di salute di Telelibertà “Star bene”, condotta dalla giornalista Marzia Foletti. In studio ne parleranno: Andrea Romeo, Direttore della Casa Circondariale di Piacenza, Antonio Agosti, Direttore Sanitario della Casa Circondariale di Piacenza, Francesco Sabbadini, Direttore della Medicina del Lavoro Asia Group, Luigi Cavanna, Primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza. Un capitolo particolarmente critico riguarda la salute mentale che richiede percorsi di cura personalizzati e continui. In questo contesto, la medicina del lavoro assume un ruolo chiave nel valutare rischi, idoneità e sicurezza, non solo per i detenuti ma anche per il personale. Infine si parlerà dell’accesso alle cure oncologiche. La puntata è realizzata in collaborazione con Asia Group.