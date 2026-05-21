Dipendenza da alcol, si può guarire? Le storie di chi ha vissuto la malattia
Si tratta di una malattia cronica, spesso invisibile, che in molti casi si nasconde dietro abitudini quotidiane apparentemente innocue
Redazione Online
|59 minuti fa
Un bicchiere per rilassarsi, uno per socializzare, uno per staccare. Ma quando il consumo smette di essere una scelta e diventa un bisogno? La dipendenza da alcol è una malattia cronica, spesso invisibile, che in molti casi si nasconde dietro abitudini quotidiane apparentemente innocue. Non riguarda solo chi beve, ma coinvolge famiglie, lavoro e intere comunità.
Dal punto di vista clinico, il DSM-5 parla di disturbo da uso di alcol: una condizione in cui si perde il controllo, aumentano tolleranza e bisogno, e smettere diventa difficile. Ma questa è solo la punta dell’iceberg: spesso si associano ansia, depressione e altre fragilità psicologiche. Quanto è diffuso questo problema sul nostro territorio? Chi chiede aiuto e chi invece resta in silenzio? E soprattutto: si può guarire?.
Se ne parla questa sera nella trasmissione di salute “Star bene” condotta dalla giornalista Marzia Foletti in onda su Telelibertà alle 21.00. In studio si confronteranno gli specialisti: Elena Molinaroli, Responsabile Alcologia clinica SerPD di Piacenza, Simona Giuppi Psichiatra Alcologia Clinica SerDP e Medicina Penitenziaria Ausl di Piacenza, Francesco Sabbadini, Direttore Medicina del Lavoro Asia Group e il professor Luigi Cavanna, Primario Area Medica Casa di Cura Piacenza.
L’obiettivo della puntata è quello di offrire strumenti utili per riconoscere il problema e affrontarlo perchè la dipendenza da alcol rappresenta una delle principali cause di morte evitabile nel mondo. A sostegno di alcolisti e famigliari esistono alcune associazioni come Alcolisti anonimi, Al Anon e Alateen. Questa sera ascolteremo toccanti testimonianze di chi ha vissuto in prima persona o chi ha subìto questa malattia. La puntata è realizzata in collaborazione con Asia Group.