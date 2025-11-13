Dipendenza da internet, sintomi e cure

Non riuscite a fare a meno del vostro telefono? Lo portate anche in bagno? La prima cosa che fate quando aprite gli occhi la mattina è guardarlo? Scrollate senza sosta i social? A cena chattate anziché parlare? Se la risposta a tutto è sì, potrebbe esserci un problema grave. La puntata di “Star bene”, condotta dalla giornalista Marzia Foletti, in onda questa sera alle 21 su Telelibertà (canale 76), si occupa di dipendenza da internet. In studio ne parleranno Monica Francani, psicologa della Cooperativa “L’Arco”, Lucia Catino, psicoterapeuta di “La Ricerca” e il professor Luigi Cavanna, primario dell’Area Medica Casa di Cura Piacenza.

Negli ultimi decenni, Internet è diventato uno strumento indispensabile per comunicare, lavorare, studiare e divertirsi. Tuttavia, l’uso eccessivo della rete può trasformarsi in una vera e propria dipendenza, con effetti negativi sulla vita quotidiana. Riconoscere il problema è il primo passo per affrontarlo. La dipendenza da internet è un disturbo caratterizzato da un uso eccessivo e compulsivo di Internet. I sintomi includono pensieri ossessivi riguardo la connessione, un uso del tempo online sempre crescente, isolamento sociale, e irritabilità o ansia quando non si è connessi.

Questo disturbo può colpire chiunque e spesso richiede il supporto di una psicoterapia mirata. L’avvento dei social media ha dato un’ulteriore spinta a questo fenomeno in quanto le loro caratteristiche incoraggiano un coinvolgimento prolungato. Ma guarire si può.