Esame audiometrico per 260 alunni della scuola Pezzani

Ben 260 studenti della scuola elementare Pezzani si sono sottoposti agli esami gratuiti degli specialisti delle Case di Cura Piacenza e Sant'Antonino, un'attività che prosegue da tempo in occasione di ogni 3 marzo, ma che quest'anno ha visto un numero di partecipanti da record.

«Il 3 marzo è la Giornata mondiale dell'udito promossa dall'Oms per sensibilizzare sull'importanza di questo tema ed è fondamentale partire fin dai bambini – ha spiegato il direttore operativo Nawal Loubadi – Lo screening natale sui piccoli non è infatti sufficiente, possono avere problemi di apprendimento scolastico dovuti a problemi all'udito e gli insegnanti li devono segnalare immediatamente per portarli da uno specialista. In questa due giorni ci dedichiamo proprio a questo, la Fondazione Mario Sanna ci ha messo a disposizione specialisti per visitare i bambini, fare gli esami audiometrici e capire appunto se hanno delle problematiche».

«Non solo – prosegue Loubadi – i bambini vengono anche educati su queste tematiche, sensibilizzati e dare loro alcuni consigli utili come non ascoltare musica a tutto volume, oppure se vanno in ambienti molto rumorosi devono proteggersi, o ancora evitare l'esposizione prolungata ai rumori o alla musica troppo alta. Negli anni passati visitavamo una quarantina di bambini, oggi circa 260 e ne siamo molto contenti».