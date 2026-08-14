Ferragosto, i consigli Ausl per una alimentazione leggera ed equilibrata

Con l’arrivo di Ferragosto e delle giornate più calde dell’estate, l’Azienda Usl di Piacenza invita i cittadini a prestare particolare attenzione all’alimentazione, all’idratazione e alla corretta conservazione degli alimenti. Piccoli accorgimenti possono contribuire a prevenire disidratazione, disturbi digestivi e intossicazioni alimentari.

Nelle giornate di caldo intenso è consigliabile scegliere un’alimentazione leggera, equilibrata e ricca di alimenti freschi, privilegiando frutta e verdura di stagione. È importante aumentare il consumo di acqua durante la giornata per regolare la temperatura corporea, favorire la digestione e reintegrare i liquidi persi con la sudorazione.

«Ferragosto non deve essere una maratona di portate – sottolinea Laura Stinga responsabile Malattie trasmesse da alimenti (MTA) dell’Azienda Usl di Piacenza –. Meglio scegliere pasti semplici, con porzioni adeguate e un buon equilibrio tra cereali, verdure e proteine. Questo aiuta l’organismo a tollerare meglio il caldo e riduce anche il rischio di spreco alimentare, perché cucinare quantità proporzionate significa evitare avanzi che, con le alte temperature, possono deteriorarsi più facilmente».

L’estate richiede particolare attenzione anche alla sicurezza degli alimenti. Il caldo favorisce la proliferazione dei microrganismi e aumenta il rischio di contaminazioni. È consigliabile acquistare per ultimi i prodotti freschi e surgelati, trasportarli in borse termiche e riporli rapidamente in frigorifero.