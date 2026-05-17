Il Gaslini al Centro Rocca, una pediatria alla Besurica

Aurora aveva due anni quando un tumore cerebrale se l’è portata via l’anno scorso. Oggi il suo ricordo continua a vivere grazie al centro pediatrico che ne porta il nome e che è stato fortemente voluto dal centro medico Rocca: alcuni locali nella sede della Besurica sono stati trasformati in ambulatori pediatrici e ospiteranno i medici dell’ospedale Gaslini di Genova.

Proprio lì infatti era in cura Aurora e proprio lì la sua famiglia ha conosciuto Daniele Rocca: «Anche noi ci siamo rivolti al Gaslini per due tumori cerebrali pediatrici - spiega Daniele - e così abbiamo conosciuto Barbara e suo marito Daniele e la loro bambina: ne è nata un’amicizia e, quando Aurora è mancata, abbiamo pensato di costruire insieme questo progetto che vedrà collaborare specialisti del centro Rocca e del Gaslini, che a turno verranno a fare ambulatorio nei nostri locali».

All’inaugurazione del centro pediatrico sono stati presenti anche i genitori di Aurora: «Per noi questo è un modo per trasformare la sofferenza in qualcosa di utile per altre famiglie» spiega la mamma Barbara. «Siamo convinti che l’assistenza pediatrica debba essere organizzata come comunità che cura» sottolinea il direttore sanitario del Gaslini Raffaele Spiazzi, mentre la sindaca Katia Tarasconi ha ringraziato i genitori di Aurora e Daniele Rocca «perché davanti al dolore si può diventare persone che traggono qualcosa di buono da quello che è accaduto, ma non è scontato».