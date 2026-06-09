L'estate non ferma la Lilt, visite all'ambulatorio "della salute”

La salute dei cittadini è da sempre il traguardo più importante per la Lilt di Piacenza. Per questo motivo, anche durante il periodo estivo, l'associazione continua a offrire visite specialistiche nel suo “ambulatorio della salute” in via Lanza 55. Quest'oggi e il 23 giugno sarà disponibile il dottor Marco Polledri (dermatologia) dalle 14.30 alle 17.15, mentre il 16 giugno il dottor Mario Uccelli (dermatologia) sarà presente dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Il 25 giugno sarà la volta del dottor Davide Morsia (senologia/oncologia), presente in struttura dalle 15 alle 17. Per avere informazioni e prenotare una visita è necessario chiamare il numero 0523/384706 il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18, oppure inviare un messaggio Whatsapp al 3762875166.