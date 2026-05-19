"Lo Specchio" incontra Roberto Scarpioni, direttore di Nefrologia e Dialisi dell’Ausl di Piacenza

Torna questa sera, martedì alle 20.30, Lo Specchio di Piacenza, il programma curato da Nicoletta Bracchi che si racconta attraverso le immagini scelte dagli ospiti, trasformate in tappe di un percorso personale e professionale. Protagonista della puntata sarà Roberto Scarpioni, direttore dell’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ausl di Piacenza, impegnato da anni nella cura delle patologie renali e nel lavoro quotidiano a contatto con i pazienti.

Il racconto si sviluppa con l'ausilio delle fotografie: immagini che accompagnano i passaggi più significativi, dagli anni della formazione alla scelta della medicina, fino all’esperienza sul campo. Un percorso segnato da responsabilità, decisioni e relazioni, dentro e fuori l’ambito professionale.

Nel corso dell’intervista emergono episodi, ricordi e riflessioni sul lavoro medico oggi, sul rapporto con i pazienti e sul significato di una professione che unisce competenza e presenza costante.

Spazio anche alla dimensione personale, tra interessi, tempo libero e vita quotidiana, in un racconto che attraversa passato e presente.

Tutte le puntate sono disponibili anche on demand sul sito di Libertà.