Menopausa e cuore”, i consigli per la salute e la prevenzione

Dal “piatto sano” all'invito a muoversi maggiormente, a fare i controlli per l'osteoporosi. I giusti consigli arrivati all’open day “Menopausa e cuore”, iniziativa giunta alla sua terza edizione e che si è svolta nella sede della Croce Bianca di Piacenza, promossa da Progetto Vita e Ausl di Piacenza con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e offrire strumenti concreti di prevenzione alle donne tra i 45 e i 65 anni. Le dietiste hanno suggerito "una dieta equilibrata e ricca di fibre, vitamina D e calcio, ma soprattutto movimento costante e idratazione corretta". Gli specialisti dell'osteoporosi hanno osservato come questa patologia "interessi 4 milioni di donne in Italia, la maggior parte in menopausa, per cui invitiamo a effettuare gli appositi esami prospettici".