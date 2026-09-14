Prevenzione e controlli gratuiti: un pomeriggio per prendersi cura della salute

Un pomeriggio per dedicare un po’ di tempo alla propria salute, fare semplici controlli, conoscere meglio i propri fattori di rischio e confrontarsi direttamente con i professionisti in occasione della Giornata per la sicurezza delle cure.

Giovedì 17 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, alla Casa della Comunità Belvedere di Piacenza, in via Gadolini 36, l’Azienda Usl di Piacenza propone gratuitamente ai cittadini un percorso di prevenzione con numerose attività concentrate in un unico luogo.

Sarà possibile misurare la pressione e la glicemia, valutare il rischio di sviluppare diabete e malattie cardiovascolari, effettuare una spirometria quando indicata e calcolare il BMI. I professionisti saranno inoltre a disposizione per parlare di alimentazione, fumo, consumo di alcol, attività fisica e screening oncologici, con indicazioni e consigli utili da portare nella vita di tutti i giorni.

L’obiettivo non è rivolgersi soltanto a chi ha già un problema di salute. Al contrario, la proposta è pensata per chi vuole conoscere meglio il proprio stato di salute, intercettare eventuali fattori di rischio e capire su quali abitudini può intervenire concretamente.

Uno spazio specifico sarà dedicato anche alle famiglie (e in particolare ai nonni) con “Crescere sicuri, insieme”. Alle 15.30 e alle 17 sono previsti due momenti dedicati alle manovre di disostruzione delle vie aeree nel bambino. Inoltre, nella postazione informativa dedicata, i professionisti del dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza proporranno utili approfondimenti su alimentazione e movimento per i più piccoli e consigli per la nanna sicura e il corretto utilizzo dei seggiolini auto.

La partecipazione è gratuita e non richiede prenotazione. L'evento è garantito anche in caso di maltempo.

Le iniziative della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita cominceranno già al mattino, con punti informativi dedicati alla prevenzione nell’atrio dell’ospedale di Piacenza, alla Casa della Comunità di piazzale Milano e, dalle 9 alle 11, anche alla Casa della Comunità di San Nicolò.

La Giornata pone quest’anno l’attenzione sulle malattie non trasmissibili – tumori, malattie cardiovascolari, patologie respiratorie croniche e diabete – e sui principali fattori di rischio modificabili: fumo, alimentazione, consumo di alcol e sedentarietà, insieme all’importanza degli screening.