Salute al femminile: la diagnostica che fa la differenza nelle diagnosi

Oggi la salute passa sempre più dalla prevenzione e dalla capacità di “vedere prima”. È il caso della diagnostica per immagini, un settore in continua evoluzione che consente diagnosi sempre più precoci e precise, fondamentali soprattutto in ambito oncologico e nella salute femminile. Presso la Casa di Cura Piacenza, il Servizio di Diagnostica per Immagini rappresenta un punto di riferimento nazionale grazie a tecnologie avanzate e a un team di specialisti altamente qualificati. Dalla mammografia all’ecografia senologica, strumenti indispensabili per la prevenzione del tumore al seno, fino agli esami più innovativi come la risonanza magnetica del pavimento pelvico e lo studio dell’intestino tenue tramite entero-risonanza ed entero-TAC.

Se ne parla questa sera alle 21.00 nella trasmissione “Star bene” condotta dalla giornalista Marzia Foletti. In studio i radiologi della Casa di Cura Piacenza: Elena Ciortan Responsabile Servizio Diagnostica, Benedetta Barboni e Raffaele Conti. Collegata da remoto la dottoressa Nawal Loubadi, Direttore Operativo della Casa di Cura Privata Piacenza, Casa di Cura Privata Sant'Antonino, PacC- Poliambulatorio Città di Collecchio (Parma) e Poliambulatorio Guicciardini. Con loro il direttore scientifico della trasmissione, il professor Luigi Cavanna, primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza. La mammografia resta uno degli esami chiave per la diagnosi precoce: consente di individuare lesioni anche molto piccole. Grande attenzione anche ai disturbi del pavimento pelvico, sempre più diffusi e spesso sottovalutati. Infine, le tecniche avanzate per lo studio dell’intestino tenue rappresentano un alleato prezioso nella diagnosi di patologie infiammatorie intestinali come il morbo di Crohn.