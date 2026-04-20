Salute e benessere, due iniziative per i sani stili di vita e i gruppi di cammino
A Travo e Castelvetro
Redazione Online
|2 ore fa
«L’attività fisica quotidiana, anche moderata, è uno strumento fondamentale di prevenzione e promozione della salute a tutte le età. Camminare ogni giorno, adottare uno stile di vita attivo e accompagnare tutto questo con un’alimentazione equilibrata e consapevole, basata su alimenti semplici e di stagione, significa investire sul proprio benessere oggi e nel futuro».
Con queste parole Giorgio Chiaranda, direttore Medicina dello sport e Promozione della salute dell’Azienda Usl di Piacenza, introduce due distinti appuntamenti sul territorio dedicati alla promozione dei sani stili di vita, accomunati dall’obiettivo di favorire il movimento e la partecipazione attiva della comunità.
«L’attività fisica regolare – prosegue Chiaranda – è fondamentale per prevenire e aiutare a gestire le malattie cardiache, il diabete di tipo 2 e il cancro, oltre a ridurre i sintomi di depressione e ansia; migliora le capacità di pensiero, apprendimento e giudizio e contribuisce a un sonno di qualità. La nostra sfida, come sistema sanitario, è accompagnare i cittadini verso scelte sane, sostenibili e accessibili, integrando movimento e corretta nutrizione nella quotidianità».
«L’attività fisica regolare – prosegue Chiaranda – è fondamentale per prevenire e aiutare a gestire le malattie cardiache, il diabete di tipo 2 e il cancro, oltre a ridurre i sintomi di depressione e ansia; migliora le capacità di pensiero, apprendimento e giudizio e contribuisce a un sonno di qualità. La nostra sfida, come sistema sanitario, è accompagnare i cittadini verso scelte sane, sostenibili e accessibili, integrando movimento e corretta nutrizione nella quotidianità».
La prima iniziativa si svolgerà martedì 21 aprile alle ore 21 nel Comune di Travo. Si tratta di un incontro aperto alla cittadinanza durante il quale, oltre ad approfondire i benefici dell’attività fisica, verranno presentati i nuovi appuntamenti e i percorsi di cammino previsti sul territorio, con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Interverranno, insieme a Giorgio Chiaranda, Stefano Nani, direttore del Distretto di Ponente, Roberta Valla sindaco di Travo, Vera Mattoso medico di famiglia attiva nei territori di Bobbio, Perino, Cerignale e Marsaglia, Lara Giovelli coordinatore della piattaforma ambulatoriale e del servizio infermieristico domiciliare dell’Ospedale di Bobbio, Raffaella Fontanesi del Centro Servizi per il Volontariato Emilia (CSV). L’incontro è realizzato in collaborazione con le associazioni Parcellara ASD, Auser Travo, Gruppo Alpini Travo e Associazione delle Piccole Cose, a testimonianza del forte coinvolgimento della comunità locale.
Il secondo appuntamento, distinto ma complementare, si terrà giovedì 23 aprile alle ore 21 a Castelvetro Piacentino ed è promosso dal Comune di Castelvetro Piacentino in collaborazione con Centro Servizi per il Volontariato Emilia. Anche in questo caso, accanto all’approfondimento sui benefici dell’attività fisica, verranno presentati i nuovi gruppi di cammino che in circa un anno hanno coinvolto più di 100 persone a Castelvetro e San Giuliano, le date degli appuntamenti e i percorsi previsti, offrendo ai cittadini strumenti concreti per adottare uno stile di vita attivo. All’incontro interverranno Giorgio Chiaranda e Raffaella Fontanesi, responsabile CSV Emilia sede di Piacenza.
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