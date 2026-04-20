Salute e benessere, due iniziative per i sani stili di vita e i gruppi di cammino

«L’attività fisica quotidiana, anche moderata, è uno strumento fondamentale di prevenzione e promozione della salute a tutte le età. Camminare ogni giorno, adottare uno stile di vita attivo e accompagnare tutto questo con un’alimentazione equilibrata e consapevole, basata su alimenti semplici e di stagione, significa investire sul proprio benessere oggi e nel futuro».



«L’attività fisica regolare – prosegue Chiaranda – è fondamentale per prevenire e aiutare a gestire le malattie cardiache, il diabete di tipo 2 e il cancro, oltre a ridurre i sintomi di depressione e ansia; migliora le capacità di pensiero, apprendimento e giudizio e contribuisce a un sonno di qualità. La nostra sfida, come sistema sanitario, è accompagnare i cittadini verso scelte sane, sostenibili e accessibili, integrando movimento e corretta nutrizione nella quotidianità». Con queste parole Giorgio Chiaranda , direttore Medicina dello sport e Promozione della salute dell’Azienda Usl di Piacenza, introduce due distinti appuntamenti sul territorio dedicati alla promozione dei sani stili di vita, accomunati dall’obiettivo di favorire il movimento e la partecipazione attiva della comunità.«L’attività fisica regolare – prosegue Chiaranda – è fondamentale per prevenire e aiutare a gestire le malattie cardiache, il diabete di tipo 2 e il cancro, oltre a ridurre i sintomi di depressione e ansia; migliora le capacità di pensiero, apprendimento e giudizio e contribuisce a un sonno di qualità. La nostra sfida, come sistema sanitario, è accompagnare i cittadini verso scelte sane, sostenibili e accessibili, integrando movimento e corretta nutrizione nella quotidianità».

martedì 21 aprile alle ore 21 nel Comune di Travo. Si tratta di un incontro aperto alla cittadinanza durante il quale, oltre ad approfondire i benefici dell’attività fisica, verranno presentati i nuovi appuntamenti e i percorsi di cammino previsti sul territorio, con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Interverranno, insieme a Giorgio Chiaranda, Roberta Valla sindaco di Travo, Vera Mattoso medico di famiglia attiva nei territori di Bobbio, Perino, Cerignale e Marsaglia, Lara Giovelli coordinatore della piattaforma ambulatoriale e del servizio infermieristico domiciliare dell’Ospedale di Bobbio, Raffaella Fontanesi del Centro Servizi per il Volontariato Emilia (CSV). L’incontro è realizzato in collaborazione con le associazioni Parcellara ASD, Auser Travo, Gruppo Alpini Travo e Associazione delle Piccole Cose, a testimonianza del forte coinvolgimento della comunità locale. La prima iniziativa si svolgerà. Si tratta di un incontro aperto alla cittadinanza durante il quale, oltre ad approfondire i benefici dell’attività fisica,, con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei cittadini. Interverranno, insieme a Giorgio Chiaranda, Stefano Nani , direttore del Distretto di Ponente,sindaco di Travo,medico di famiglia attiva nei territori di Bobbio, Perino, Cerignale e Marsaglia,coordinatore della piattaforma ambulatoriale e del servizio infermieristico domiciliare dell’Ospedale di Bobbio,del Centro Servizi per il Volontariato Emilia (CSV). L’incontro è realizzato in collaborazione con le associazioni, a testimonianza del forte coinvolgimento della comunità locale.

Il secondo appuntamento, distinto ma complementare, si terrà giovedì 23 aprile alle ore 21 a Castelvetro Piacentino ed è promosso dal Comune di Castelvetro Piacentino in collaborazione con Centro Servizi per il Volontariato Emilia. Anche in questo caso, accanto all’approfondimento sui benefici dell’attività fisica, verranno presentati i nuovi gruppi di cammino che in circa un anno hanno coinvolto più di 100 persone a Castelvetro e San Giuliano, le date degli appuntamenti e i percorsi previsti, offrendo ai cittadini strumenti concreti per adottare uno stile di vita attivo. All’incontro interverranno Giorgio Chiaranda e Raffaella Fontanesi, responsabile CSV Emilia sede di Piacenza.