Screening e prevenzione, successo per la Longevity run 2025

La settima edizione della giornata tutta dedicata a sport e salute, Longevity run 2025,ha portato nella piccola frazione di San Gabriele di Piozzano centinaia di podisti e visitatori. Oltre 300 quelli che hanno preso parte alla marcia di 7 chilometri lungo i saliscendi tra Valluretta, Valtrebbia e Valtidone. Nel piazzale antistante la chiesa è stato allestito il villaggio della salute. Giovani medici, con la supervisione di Francesco Landi (geriatra al Policlinico Gemelli di Roma) hanno sottoposto 230 persone a uno screening utili a valutare lo stato di salute generale. Tutt’attorno al villaggio della prevenzione gli organizzatori hanno allestito aree dove fare attività sportive (yoga, pilates, ginnastica funzionale) e, se è vero che la salute dipende anche dalle relazioni, dove socializzare.