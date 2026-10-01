Screening oncologici, sì in aumento. Prevenzione, Piacenza ci scommette
Diagnosi precoce dei tumori al colon retto, adesione oltre il 50%, cervice al 63% e 130 casi di cancro al seno scoperti nel 2025
Simona Segalini
|1 ora fa
La squadra dell’Ausl che opera nel campo degli screening oncologici in provincia di PIacenza
Un risultato lungamente perseguito, tanto da apparire per certi versi storico. La provincia di Piacenza ha raggiunto e superato l’indicatore regionale di adesione del 50% nello screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon retto. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, a marzo 2026 ha partecipato allo screening il 51,4% della popolazione target: quasi sei punti percentuali in più rispetto al 2022, anno di istituzione del Centro Screening dell’Ausl di Piacenza, quando il dato si fermava al 45,8%.
Buone notizie arrivano anche dall’adesione allo screening per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina, ormai stabilmente assestata al di sopra del 60%.
Pur non avendo ancora raggiunto l’ambizioso indicatore ottimale del 70% delle donne invitate, anche l’adesione allo screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella negli ultimi anni sta registrando un costante miglioramento.
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