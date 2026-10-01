Screening oncologici, sì in aumento. Prevenzione, Piacenza ci scommette

Un risultato lungamente perseguito, tanto da apparire per certi versi storico. La provincia di Piacenza ha raggiunto e superato l’indicatore regionale di adesione del 50% nello screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon retto. Secondo le ultime rilevazioni, infatti, a marzo 2026 ha partecipato allo screening il 51,4% della popolazione target: quasi sei punti percentuali in più rispetto al 2022, anno di istituzione del Centro Screening dell’Ausl di Piacenza, quando il dato si fermava al 45,8%.

Buone notizie arrivano anche dall’adesione allo screening per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina, ormai stabilmente assestata al di sopra del 60%.

Pur non avendo ancora raggiunto l’ambizioso indicatore ottimale del 70% delle donne invitate, anche l’adesione allo screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella negli ultimi anni sta registrando un costante miglioramento.