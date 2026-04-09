Tumore al seno, screeneng e prevenzione: a "Star bene"

Il tumore al seno è il carcinoma più diagnosticato tra le donne in Italia. Ogni anno si registrano oltre 53mila nuove diagnosi. Grazie alla maggiore informazione, alla diagnosi precoce e alle terapie sempre più efficaci, la mortalità sta lentamente diminuendo, e il tasso di sopravvivenza, a cinque anni da una diagnosi precoce, è ormai del 91%. Al Centro salute donna di Piacenza ogni anno 25mila donne vengono sottoposte a screening a cui aggiungere altre 10mila donne che si sottopongono a controlli e altre 10mila pazienti oncologiche prese in carico.

Grazie allo screening vengono diagnosticati oltre 400 tumori all’anno e la diagnosi precoce consente di avviare le cure tempestivamente, aumentando i tassi di guarigione e sopravvivenza. L’adesione delle donne sul territorio piacentino si attesta al 66%. “Quando arriva a casa la lettera di invito non ignoratela, ne va della vostra vita”- spiega il direttore del centro Maurizio Rago. A Star bene, la trasmissione di salute condotta dalla giornalista Marzia Foletti in onda questa sera alle 21 su Telelibertà, si parla di prevenzione, terapie innovative e del supporto alle donne, ma anche di cosa ci aspetta in futuro con l’intelligenza artificiale.

Ne parlano: Dante Palli, Direttore della Chirurgia Senologia e Breast Unit dell’Ausl di Piacenza, Franco Pugliese, Presidente Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori), il professor Luigi Cavanna, oncologo e Primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza, Francesco Sabbadini, Direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group, Erika Caffi, Presidente di Armonia di Piacenza e Maurizio Rago, Direttore del Centro salute donna di Piacenza. La puntata è realizzata in collaborazione con Asia Group.