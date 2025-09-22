Settembre mese di vino
Questo succoso frutto, sin dall'antichità, è anche un segreto prezioso nella cura della nostra pelle
Francesca Pelucchi
|1 ora fa
Maschera illuminante rassodante Rosãge
Questo è il periodo dell’anno che sancisce il ritorno alla routine, ma è anche il momento in cui si ritrova equilibrio e si rinnovano i gesti quotidiani. Settembre è il mese della transizione e, per la natura, è tempo di raccogliere l’uva per la produzione del vino. Ma questo succoso frutto non è solo un simbolo del vino e una delizia da consumare a fine pasto o merenda. È anche un segreto prezioso nella cura della nostra pelle. Gli antichi romani, conoscitori delle proprietà benefiche dell’uva, l’utilizzavano già come trattamento di bellezza. Ricca di vitamine, minerali e antiossidanti, infatti, è un ingrediente perfetto per la cosmesi. Minerali, vitamine, flavonoidi e polifenoli sono un potente cocktail che protegge la pelle dai radicali liberi, contribuisce a preservarne l’aspetto giovanile favorendo la rigenerazione cellulare e intensificandone la compattezza. Inoltre, l’uva e i suoi componenti, fanno bene anche a cute e capelli.
