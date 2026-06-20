Sigillato per 40 anni, venduto per 3 milioni: la storia di Super Mario Bros.

Il mercato dei collezionisti, si sa, ha raggiunto oramai standard senza precedenti. Dopo l’incredibile cifra sborsata per acquistare la rarissima carta Pokémon di Pikachu Illustrator, venduta appena lo scorso febbraio per circa 16,5 milioni di dollari, c’è un nuovo prodotto della cultura pop ad entrare nell’Olimpo dei primati. Lo scorso venerdì Heritage Auctions – celebre casa d’aste statunitense con sede a Dallas - ha annunciato di aver venduto una copia di “Super Mario Bros.” - videogioco Nintendo pubblicato nel 1985 - certificata PSA 9.6 A++, al prezzo record di 3 milioni di dollari. L’oggetto battuto all’asta ha superato il precedente record di 2 milioni di dollari stabilito nel 2021, ma è anche quasi il doppio del prezzo pagato per una copia sigillata di Super Mario 64 venduta lo stesso anno. A quanto riporta la casa d’asta, il pezzo è un prodotto davvero inestimabile: si tratta della prima copia sigillata confermata della seconda tiratura di “Super Mario Bros.”, la quale presentava un adesivo lucido molto specifico al momento della sua uscita all’inizio del 1986. «È giusto che il videogioco più importante al mondo abbia ottenuto il risultato più impressionante nella storia del collezionismo», ha dichiarato in un comunicato Evan Masingill, direttore delle vendite legate al gaming di Heritage. «La straordinaria storia che si cela dietro a questo ritrovamento – è stato scoperto solo pochi mesi fa all’interno di una nuovissima confezione della console NES Control Deck, il che significa che non era stata toccata per quasi 40 anni – rende il risultato ancora più sorprendente».

Super Mario Bros.



Nella sua descrizione fornita da Heritage, questa copia di Super Mario Bros., valutata 3 milioni di dollari e con un punteggio PSA 9.6 A++, può essere considerata «il Sacro Graal del collezionismo videoludico», e non è difficile rimanere sorpresi sul perché. A giustificare il prezzo stellare, infatti, contribuiscono le condizioni impeccabili registrate da PSA, nonché il fatto che sia la migliore tra le tre copie sigillate conosciute della stessa serie. Le altre attualmente considerate di altissimo livello hanno ottenuto un punteggio di 80 da Video Game Authority (VGA) e 9.4 A++ da Wata. Questo pezzo da collezione da 3 milioni di dollari è anche la prima copia sigillata ad apparire in un’asta pubblica. Come bonus relativamente piccolo ma comunque gradito, all’acquirente è stata assegnata anche una console NES Control Deck in edizione di lancio. Si tratta della console ancora sigillata inclusa nella confezione della già citata copia di Super Mario Bros., anche se da sola non vale esattamente 3 milioni di dollari. Quanto accaduto nell’asta di Heritage non è soltanto un capitolo della storia del collezionismo, ma la conferma di una tendenza più ampia che da anni accompagna il mondo videoludico: gli oggetti che hanno definito l’infanzia di intere generazioni si sono trasformati in autentici asset finanziari, capaci di competere - e in certi casi superare - i settori più tradizionali del collezionismo, dalle carte ai fumetti fino all’arte contemporanea. Il caso di questa copia di “Super Mario Bros.” racconta però anche qualcos’altro: il fascino quasi archeologico della scoperta, l’idea che in una scatola dimenticata in un garage possa ancora celarsi un pezzo di storia rimasto intatto per decenni. È questa combinazione - rarità certificata, narrazione del ritrovamento e il peso simbolico di un titolo che ha letteralmente inventato un genere - a spiegare perché il prezzo di 3 milioni di dollari, per quanto vertiginoso, non sembri già destinato a restare un record isolato.

Se il mercato del collezionismo videoludico continuerà a crescere con questo ritmo, non sarà difficile immaginare che la prossima “cartuccia leggendaria” sia già, senza che nessuno lo sappia, ad attendere il proprio turno su uno scaffale.



