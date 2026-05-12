Comunità energetiche, entra la parrocchia Nostra Signora di Lourdes

Anche la parrocchia Nostra Signora di Lourdes di Piacenza ha deciso di aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (CERS): insieme alla scuola Tina Pesaro di Castel San Giovanni, saranno questi i primi due impianti comunitari del Piacentino. Servono però fondi per trasformare questo sogno in realtà ed è partita la raccolta fondi, che verrà spiegata nel dettaglio, oltre al progetto di Comunità Solare, la sera del prossimo 27 maggio nel salone parrocchiale.

Progetto illustrato da don Giuseppe Lusignani, parroco Nostra Signora di Lourdes, Andrea Poggio e Giuseppe Ticchi, rispettivamente presidente e socio fondatore della CERS Comunità Solare, e Laura Chiappa, presidente di Legambiente Piacenza. Il percorso è iniziato a febbraio, la parrocchia ha scelto di mettere a disposizione per vent’anni il tetto della chiesa per ospitare un nuovo impianto fotovoltaico comunitario da 90 kW. È già stato predisposto il progetto dell’impianto ed è stato definito il contratto di concessione del tetto in diritto di superficie, approvato dalla Curia Vescovile di Piacenza, il progetto è stato inoltre candidato al bando della Regione Emilia-Romagna con richiesta di contributo pari al 35% dell’investimento complessivo stimato in circa 106 mila euro.

L’avvio del cantiere è previsto nelle prossime settimane e l’investimento della Comunità Solare si sosterrà attraverso la vendita alla rete dell’energia prodotta. Per completare gli impianti occorre raccogliere almeno altri 120 mila euro entro maggio: informazioni e documentazione sono disponibili sul sito Comunità Solare o contattando il 3342367802.