Ecco le istruzioni per l’uso dell’Intelligenza Artificiale

Intelligenza artificiale, istruzioni per l’uso. È quanto promette la “AI Business Academy”, nuovo percorso gratuito ideato dal consulente e formatore piacentino Matteo Zangrandi e sviluppato insieme a Zenit Formazione, che partirà il 23 luglio. Si tratta di una Academy online di 64 ore, aperta a tutti i cittadini dell’Emilia Romagna per la quale sono disponibili ancora alcuni posti, per accompagnare professionisti, lavoratori e cittadini in un percorso completo, dalle basi dell’AI fino alle automazioni, con l’ambizione di fornire una preparazione completa e concreta, capace di andare oltre i tradizionali corsi dedicati a un singolo strumento.