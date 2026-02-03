Gli studenti del Volta campioni di robotica: biglietto per la finale nazionale

Due squadre di studenti e studentesse del Polo superiore Volta della Valtidone hanno staccato il biglietto per la finale nazionale dei campionati di robotica, FIRST® LEGO® League Italia. Al termine della due giorni di sfide, ospitate all'Istituto tecnico di Borgonovo, la squadra United Briks of Volta (UVB) e i compagni di voltArch hanno conquistato il diritto di accedere in finale. Gli UVB, del liceo Volta di Castel San Giovanni, accederanno con un posto in primissima fila visto che si sono aggiudicato il titolo di vincitori della giornata conclusiva dei campionati che a Borgonovo ha riunito centinaia di studenti, studentesse, alunni e alunne di Istituti Comprensivi del nord Italia. La squadra padrona di casa, voltArch, si è aggiudicata il premio progetto innovativo Oltre la robotica, guadagnando anch’essa la possibilità di accedere alla finale (ancora da decidere la destinazione).