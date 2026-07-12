Ricerca scientifica alla portata di tutti. Buona la prima!

La ricerca scientifica raccontata in maniera emozionale attraverso le arti performative. Il felice connubio è andato in scena, al Tecnopolo di Piacenza-LEAP, nella sede ex-officina trasformatori della Centrale Emilia. Con l’evento piacentino “Attori di nuove energie”, in collaborazione con il Comune, debutta e prende il via sul territorio regionale una nuova e più ampia rassegna di appuntamenti.

Si chiama “Tecnopoli in scena”, è organizzata dalla Regione Emilia-Romagna con la collaborazione di ART-ER e della Rete dei Tecnopoli ed è cofinanziata dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna. Il suo obiettivo? Avvicinare le persone ai luoghi della ricerca in un modo originale e coinvolgente. Tra quest’anno e il prossimo, ben una quindicina di appuntamenti toccheranno vari tecnopoli, con la musica, la danza e l’arte teatrale pronte a prestare la loro voce alla scienza.

Buona la prima, è allora il caso di dirlo, per la serata piacentina.