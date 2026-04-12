Robotica e Stem, sfida nazionale per i ragazzi dell'Isii Marconi

Robot, informatica, elettronica. Il mondo dello stem è diventato un cult per le nuove generazioni e non solo. Anche gli studenti dell’Isii Marconi si cimentano nel settore con la partecipazione alla FIRST Tech Challenge Italy Championship. L’ultima edizione si è tenuta a Cesenatico a marzo, adesso continuano a partecipare ai laboratori della scuola per prepararsi per la prossima edizione.

Diversi pomeriggi, per migliorare i propri standard «I ragazzi provengono da ogni dipartimento (informatica, automazione, elettrotecnica). Siamo in grande attesa per sapere che tipo di robot dovremo progettare per la prossima edizione. Per l’ultima abbiamo dovuto progettare un robot che lancia una serie di palline» queste le parole di Fabrizio Bernardi, professore di Informatica, a cui fa eco Franco Bricchi, insegnante di automazione: «Il lavoro è tanto. Ci troviamo due volte a settimana. La squadra è formata da studenti e da ex studenti, che decidono di mettere a disposizione la loro esperienza per aiutare i più giovani. Sono dei mentor. Per fortuna riusciamo a portare avanti questo tipo di attività grazie a diverse aziende del piacentino che ci sponsorizzano, oltre all’aiuto di Isii Group».