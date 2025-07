Agazzano, piazza gremita per l'omaggio a Fabrizio De André

L'omaggio al grande Faber, Fabrizio De André, ha fatto il tutto esaurito in piazza Europa, ad Agazzano Il concerto tributo dei Lou Tapage, ospiti della tappa agazzanese del Valtidone festival, ha riempito piazza Europa. Le 300 sedie posizionate sotto al palco, all'ombra del palazzo comunale, non sono bastate a contenere la folla di spettatori per un evento che, ancora una volta, ha confermato quanto la musica del grande artista genovese continui a toccare il cuore delle persone. A salire sul palco è stata la folk band piemontese Lou Tapage, che ha regalato al pubblico quasi due ore filate di concerto. “Lou Tapage canta de André” è stato, più che un concerto, un vero e proprio incontro con l'autore. I suoi brani, immortali, sono stati reinterpretati attraverso la tradizione della musica folk e della tradizione occitana, in un mix davvero sorprendente.