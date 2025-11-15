Beethoven a otto mani: la Nona Sinfonia al Conservatorio Nicolini
Un appuntamento di particolare interesse per il pubblico amante della musica classica
Domenica 16 novembre alle ore 11 il Conservatorio Nicolini ospita un appuntamento di particolare interesse per il pubblico amante della musica classica. In programma la Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 di Ludwig van Beethoven, proposta nella trascrizione per due pianoforti a otto mani realizzata da Theodor Kirchner.
Sul palco si esibiranno gli studenti Ettore Sergi, Guido Pagani e Simone Caridi, guidati dal docente Antonio Tarallo, che interpreteranno la monumentale partitura in una veste cameristica di grande fascino.
La trascrizione di Kirchner, risalente alla seconda metà dell’Ottocento, rappresenta una delle più riuscite versioni pianistiche dell’ultimo capolavoro sinfonico di Beethoven. L’adattamento per due pianoforti a otto mani permette di mantenere intatta la complessità orchestrale dell’originale, offrendo al tempo stesso una prospettiva nuova sulla scrittura beethoveniana.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.