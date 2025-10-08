Caschetto e protezioni, i ciclisti in erba inaugurano l'Area bike

Lungo via Ernesto Prati a Borgonovo è stata inaugurata una nuova Area bike. Un luogo dove gli amanti della mountain bike, adulti e bambini, possono sfogare la loro passione per la due ruote. I primi a percorrere dossi e saliscendi delle due piste realizzate al suo interno, sono stati circa venti ciclisti in erba, tutti armati di caschetto e protezioni, con cui hanno tenuto a battesimo la nuova area in zona scuola materna. A ognuno di loro sindaca e assessore allo sport, Monica Patelli e Fabrizio Franzini, hanno consegnato una medaglia ricordo della giornata sule due ruote. L'area è a libero accesso ma i bambini devono indossare il casco e essere accompagnati da un adulto.