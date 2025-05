Castel San Giovanni, sabato torna la festa del quartiere di San Bernardino

Sabato, 17 maggio, il quartiere di San Bernardino di Castel San Giovanni si animerà in occasione della consueta festa di inizio primavera. Dalle 14,30 prenderanno il via i giochi per i bambini: dai più piccoli con l’aiuto delle maestre della scuola materna San Francesco, ai ragazzi più grandi con un campo da pallavolo e altri giochi con la palla, oltre alla presenza di un gonfiabile. Durante il pomeriggio ci sarà la classica pesca di beneficenza e la merenda per i bambini. Alle 18 verrà celebrata la messa nel piccola chiesetta di via Cilea, al termine della quale la festa proseguirà con stand gastronomico, musica dal vivo e tombolata finale.