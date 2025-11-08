Castello capitale dei golosi, due giorni di Cioccolandia

A Castelsangiovanni si fa festa con il cioccolato. Ha preso il via, tra una folla di migliaia di persone, la 21° edizione di Cioccolandia. Per tutto il week end il centro storico ospita maestri cioccolatai, hobbisti, piccoli produttori, animazioni per bambini. Ospite d'onore, acclamato come una star, lo chef Daniele Persegani che ha proposto una ricetta rivisitata dei pisarei a base, manco a dirlo, di cacao. Ad assistere una folla di fan che al termine si è messa in cosa per un selfie.

Tra gli stand presenti in piazza XX Settembre il cioccolato viene declinato in ogni sua versione con un solo filo conduttore: che sia cioccolato di qualità, frutto di lavoro artigianale. In piazza Casaroli spazio invece al volto più giovane di Cioccolandia con Cioccobimbi e i ragazzi dell'alberghiero Raineri Marcora, mentre i volontari dell'oratorio distribuiscono i loro anolini dolci, i filipei. Non mancano animazioni, associazioni e l'immancabile salame di cioccolata. Domenica si replica con ospite di nuovo Persegani e con la distribuzione della montagna di profiterols.