Cerro, Massara, Groppallo: torna il Rally delle Valli Piacentine

La macchina organizzativa del Valli Piacentine (11-12 ottobre), diretta da Paolo Fortunati, è al massimo dei giri e tra una decina di giorni si apriranno le iscrizioni. Il rally è un gradito ritorno che infiamma le attese di appassionati e piloti piacentini. Il digiuno dal rally di casa risale al 2012, anno dell’ultima edizione ma ora si riparte.

Competizione che dal 1971 vanta nel proprio albo d’oro "nomi" illustri del rallysmo nazionale, come “Tony”, Pregliasco, Vudafieri, Verini fino ad arrivare ai giorni più recenti con Leoni, Vellani, Cunico, Tiramani, Tagliani, Sossella, Medici ed ha dunque tutte le carte in regola per tornare a riscrivere la propria storia.

L’epicentro sarà a Bettola con verifiche tecniche, parco assistenza e partenza con l’assaggio del Cerro nella giornata di sabato, prova molto tortuosa che non dà tregua agli equipaggi partecipanti con passaggio in alcuni punti che hanno fatto la storia di questa prova. Rientro degli equipaggi a Piacenza e ripartenza il giorno dopo con le prove di Cà Massara alle porte di Bettola (tre passaggi) già teatro di un Valli Piacentine negli anni ottanta, caratterizzata da un percorso misto in salita che si concluderà con un’inversione finale spettacolare. Infine, prova di Groppallo (due passaggi), un altro classico, percorsa in alcune edizioni in salita e in altre, in discesa. Tante curve ravvicinate dove conta il coraggio dell’equipaggio nel buttarsi a capofitto per questa rinascita 2025, programmata in discesa.

C’è ancora qualche dettaglio da perfezionare compreso anche un tentativo di inserire a questo punto la partecipazione delle auto storiche. Risulta che Fortunati abbia effettuato un viaggio a Roma presso la sede delle federazione per verificarne la fattibilità visto che inizialmente questa categoria non era stata messa a calendario.

Ripartire dopo anni di assenza non è mai facile, è una gara che deve essere ricostruita, ora la risposta deve arrivare sul numero delle iscrizioni dei piloti e il loro entusiasmo a misurarsi sulle mitiche prove del Valli, passo del Cerro in prima fila. Oltre ai piacentini, sarà importante coinvolgere anche piloti delle province limitrofe sia lombarde che emiliane.

Intanto, tornando proprio alle scelte dei piloti di casa, alcuni, in questo fine settimana faranno le prove generali per il futuro Valli Piacentine, essendo iscritti al Rally della Val d’Aveto, giunto alla nona edizione e ormai gara consolidato con circa settanta iscritti.

Tripudio di Skoda Fabia, auto da assoluto, scelta da diversi piacentini. In lizza il bobbiese Piero Ballerini navigato da Susy Ghisoni (Lanterna corse), “Iceman” navigato da Tania Savi (scuderia Megatron) , Manuel Sartori con la consorte Simona Camera (New racing for Genova). In classe RC4N su Renault Clio Rs line, si ricompone la coppia Alessandro Guglielmetti con Harsana Ratnayake.

del Cerro” (Sabato, 1 passaggio): in passato definita "l'università del rally” in quanto prova molto tortuosa e guidata che non lascia respiro agli equipaggi, non mancherà il mitico passaggio al “ciliegio”. “Massara”

(Domenica, 3 passaggi): prova tecnicamente difficile caratterizzata dal 90% di media salita e che si chiuderà con la classica inversione finale. “Groppallo”

Lo shakedown si svolgerà invece su un tratto della vecchia prova speciale “Pradovera”, sulla quale gli equipaggi avranno modo di effettuare le ultime regolazioni e testare assetti, gomme e feeling prima della gara vera e propria.

Centri nevralgici della manifestazione saranno Farini che ospiterà i riordini della Domenica, Bettola che ospiterà verifiche tecniche, parco assistenza e partenza ed infine Piacenza, sede della direzione gara e delle verifiche sportive nonché di riordino notturno e dell’arrivo della gara, grazie alle amministrazioni locali ed alle imprese del territorio che hanno risposto con grande entusiasmo e disponibilità per contribuire alla rinascita ed al ritorno della manifestazione.

Il logo del Rally della Valli Piacentine foto da archivio comunicati web FormulaItalia.info foto da archivio comunicati web FormulaItalia.info

Medici_Piacentine_2014_FormulaItaliaInfo_14079



