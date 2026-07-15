Dalla carta all'audiolibro: pronti per l'ascolto due romanzi di Vanessa Navicelli

Il pane sotto la neve, primo di 4 romanzi della scrittrice valtidonese Vanessa Navicelli, è diventato un audiolibro. Grazie ad un accordo con l'editore internazionale Lind & Co (che ha acquistato i diritti audio di tutti e 4 i romanzi), l’intera saga ambientata nel mondo contadino di inizio Novecento, tra Valtidone e Oltrepò pavese, può essere ascoltata. Ad oggi sono uscite le versioni audiolibro dei primi due romanzi, Il pane sotto la neve (finalista Premio Letterario Rai “La Giara”) e Una domenica, mamma. In questi giorni anche Due spighe di felicità e Le lucciole all’improvviso, gli altri due capitoli della saga curata da Navicelli, verranno distribuiti nella stessa versione. "Vedere la mia saga approdare in formato audiolibro – dice Navicelli – è davvero una bellissima soddisfazione".