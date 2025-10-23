Fotografare il foliage, domenica in Valnure con il Cai di Piacenza
Per iniziativa del gruppo Alteluci. Si esplorerà la zona di Retorto. Iscrizioni entro domani
Redazione
|2 ore fa
Camminare nei boschi per fotografare i colori dell’autunno: è l’obiettivo della gita che si terrà domenica in Alta Valnure per iniziativa di Alteluci, il gruppo che riunisce gli appassionati di fotografia del Cai (Club alpino italiano). L’escursione era inizialmente prevista nella zona del passo Roncalla, ma visto che il fenomeno del “foliage” non è ottimale alle quote più elevate, si opterà per un percorso alternativo a quote un po’ più basse, nella zona di Retorto, con l’ambiente dell’omonima cascata, tra le più alte della provincia, e dei ruderi del Molino Italiano, singolare per la sua architettura con il movimento delle pale da asse verticale. Partenza da Piacenza, con auto proprie, alle 7.50 dal parcheggio dello stadio; ritrovo alle 9 a Ferriere nel piazzale della chiesa e da qui il trasferimento nella zona di Retorto. Pranzo al sacco. Ci si può iscrivere entro domani inviando una email ad alessandrodaturi@ hotmail.com. Ulteriori informazioni sul sito internet www.caipiacenza.it.