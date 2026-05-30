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Nibbiano, la piscina rinnovata apre stasera con dj e aperitivo

E da domattina l’impianto comunale inaugura la stagione gestita da Crazy Sport

Mariangela Milani
|1 ora fa
La piscina di Nibbiano
La piscina di Nibbiano
1 MIN DI LETTURA
Sabato 30 maggio alle 18 la piscina comunale di Nibbiano apre con una veste rinnovata. Sarà possibile visitare in anteprima l'impianto dopo i lavori di ristrutturazione che, nei mesi scorsi, hanno consentito di mettere mano, e rendere più funzionali ad accoglienti, l’area verde, la recinzione, il campo da beach volley, bagni, spogliatoi. Sabto dalle 18 si potrà i visitare la piscina in occasione di un aperitivo di benvenuto. Domenica, dalle 10, la vasca aprirà ufficialmente ai bagnanti.
"I lavori – dice il sindaco Franco Albertini – hanno reso l’impianto più funzionale e accogliente, a beneficio dei residenti e dei tanti villeggianti che frequentano il nostro territorio nella bella stagione". Il restyling è costato circa 50 mila euro.
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