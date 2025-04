Pianello, scatta la sagra "d'la galeina grisa"

A Pianello scocca l'ora della sagra d'la galeina grisa. L'evento cioè che celebra i riti del Calendimaggio, la notte di passaggio tra il mese di aprile e maggio. Alla sagra organizzata dalla Pro loco in piazza Mercato, a partire da mercoledì 30 aprile e poi di nuovo per l'intera giornata di giovedì 1 maggio, si accompagna la Fiera di Primavera. Giovedì 1 maggio il paese ospiterà una lunga infilata di bancarelle e eventi come mostre fotografiche, esibizioni musicali sotto i portici delal piazza.

Per i più piccini funzionerà il luna park, in piazza Mercato. Le due serate saranno animate mercoledì dai Cani della biscia e giovedì dall'orchestra Matteo Bensi.

Mercoledì sera e poi di nuovo giovedì mattino e sera il ristoro sarà assicurato dai volontari della Pro loco, impegnati agli stand della sagra con piatti per tutti i gusti tra cui gli immancabili panini imbottiti con il cotechino corto di Pianello e le famose frittate con i bavaroni.