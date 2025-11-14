Pista da sci sintetica e tubing, il Penice si prepara alla stagione

Il monte Penice si prepara alla nuova stagione invernale con importanti novità. La località dell’Appennino piacentino ospiterà una pista da sci sintetica e due piste da tubing, l’attività che permette di scivolare lungo una discesa su una grande ciambella gonfiabile: una dritta per famiglie e principianti, l’altra con curve paraboliche per i più esperti. A completare l’offerta ci sarà la pista da bob su neve, completamente rinnovata. I lavori sono in corso.

«Saremo pronti per dicembre – spiega Andrea Sala, titolare delle sciovie e direttore della scuola di sci Passo Penice –. Il progetto, finanziato con 204mila euro dal bando nazionale Appennini 2023, punta a rendere la montagna fruibile tutto l’anno». Entro giugno 2026 nascerà anche un "family park" con gonfiabili, tappeti elastici, carrucole, area picnic e pista per biciclette. «Siamo nei tempi – aggiunge Sala –. L’anno scorso siamo rimasti aperti tre mesi consecutivi, quest’anno vogliamo ripetere. Il Penice è pronto ad accogliere sciatori, famiglie e scolaresche».