Saliscendi, boschi, sterrati: in trecento alla Marcia di Cicogni

In 296 in marcia sulle montagne attorno a Cicogni, In tanti hanno partecipato alla 54° marcia di metà estate organizzata dai Marciatori Alta Val Tidone. Protagonisti sono stati i saliscendi, i boschi, gli sterrati lungo percorsi di 6, 12 e 19 chilometri. Base di partenza e arrivo gli spazi attorno al campo sportivo dove gli organizzatori e i volontari della Pro loco hanno allestito un ricco ristoro.

Al termine dea vincere la palma di gruppo più numeroso, con 40 iscritti tutti in maglia verde, sono stati i marciatori di Jmg di Sarmato. Nina Pozzi, di soli 6 anni, si è aggiudicat il titolo di marciatrice più giovane, mentre Maria Pia Follini, classe 1948, quello di marciatrice più navigata. A Marco Galli il titolo di marciatore più estroso, mentre Tommy, è stato il primo amico a quattro zampe ad essere iscritto alla marcia di Cicogni, dal suo padrone Mauro Presta Asciutto.

L’evento è stato organizzato con il supporto di Croce Rossa di Pianello, Protezione civile locale e numerosi sponsor.