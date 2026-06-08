Tuteliamo gli oceani e l'importanza dell'acqua
L'8 giugno è il World Oceans Day per sensibilizzare sull'importanza vitale dei mari e sul loro ruolo fondamentale nella nascita del pianeta
Francesca Pelucchi
|1 ora fa
Una barriera corallina oceanica© ANSA
Gli oceani coprono oltre il 70% della superficie terrestre, ospitano l’80% della biodiversità mondiale e producono circa la metà dell’ossigeno che respiriamo. La Giornata Mondiale degli Oceani è quindi un’occasione per riflettere sulle minacce che mettono a rischio gli ecosistemi marini, come l’inquinamento da plastica, la pesca intensiva e i cambiamenti climatici.
L’aumento delle temperature e l’acidificazione delle acque si intreccia con il sovrasfruttamento ittico e l’inquinamento diffuso. Ogni anno, milioni di tonnellate di plastica e sostanze chimiche raggiungono il mare, compromettendo habitat e specie, così come gli attrezzi da pesca dispersi che continuano a esercitare un impatto persistente sulla biodiversità. In questo scenario, preservare il mare significa assumersi una responsabilità concreta verso il futuro del pianeta. Attraverso azioni condivise e scelte consapevoli, è possibile valorizzare la ricchezza dei fondali e sostenerne la capacità di rigenerarsi nel tempo. Per questo motivo sono molte le iniziative a favore della causa promosse dai marchi della bellezza.
L’aumento delle temperature e l’acidificazione delle acque si intreccia con il sovrasfruttamento ittico e l’inquinamento diffuso. Ogni anno, milioni di tonnellate di plastica e sostanze chimiche raggiungono il mare, compromettendo habitat e specie, così come gli attrezzi da pesca dispersi che continuano a esercitare un impatto persistente sulla biodiversità. In questo scenario, preservare il mare significa assumersi una responsabilità concreta verso il futuro del pianeta. Attraverso azioni condivise e scelte consapevoli, è possibile valorizzare la ricchezza dei fondali e sostenerne la capacità di rigenerarsi nel tempo. Per questo motivo sono molte le iniziative a favore della causa promosse dai marchi della bellezza.
Bottega Verde celebra il mare della Toscana con Tramèa
Expert Sun protector lotion sensitive Spf50+ Shiseido
Emulsione solare anti-età Spf50+ Insium
Parasole 50 Veralab
Imposta come CoverCopia URLDownloadEliminaSposta sopraSposta sottoExpert Sun protector lotion sensitive Spf50+ ShiseidoImposta come CoverCopia URLDownloadEliminaSposta sopraSposta sottoEmulsione solare anti-età Spf50+ Insium Imposta come CoverCopia URLDownloadEliminaSposta sopraSposta sottoParasole 50 Veralab