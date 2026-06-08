Tuteliamo gli oceani e l'importanza dell'acqua

Gli oceani coprono oltre il 70% della superficie terrestre, ospitano l’80% della biodiversità mondiale e producono circa la metà dell’ossigeno che respiriamo. La Giornata Mondiale degli Oceani è quindi un’occasione per riflettere sulle minacce che mettono a rischio gli ecosistemi marini, come l’inquinamento da plastica, la pesca intensiva e i cambiamenti climatici.

L’aumento delle temperature e l’acidificazione delle acque si intreccia con il sovrasfruttamento ittico e l’inquinamento diffuso. Ogni anno, milioni di tonnellate di plastica e sostanze chimiche raggiungono il mare, compromettendo habitat e specie, così come gli attrezzi da pesca dispersi che continuano a esercitare un impatto persistente sulla biodiversità. In questo scenario, preservare il mare significa assumersi una responsabilità concreta verso il futuro del pianeta. Attraverso azioni condivise e scelte consapevoli, è possibile valorizzare la ricchezza dei fondali e sostenerne la capacità di rigenerarsi nel tempo. Per questo motivo sono molte le iniziative a favore della causa promosse dai marchi della bellezza.





BioNike per la salvaguardia dell'ecosistema marino<br>Dall'Italia

Davines sull'educazione all'acqua tra circolarità e tutela<br>Ocean Keeper

Lush dalla parte dei crostacei<br>"Anche i duri soffrono"