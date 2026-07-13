Tutto ciò che non può mancare nella borsa del mare

Prendersi cura della pelle con delicatezza

«Durante la stagione estiva, è importante dare e non togliere. Consiglio perciò di evitare procedure di detersione troppo elaborate, peeling chimici o esfolianti aggressivi e tutto ciò che può alterare il manto idrolipidico e la barriera cutanea. Infatti, la cheratina, cioè la proteina che compone lo strato superficiale della pelle, protegge dai raggi UVB e il manto idrolipidico rappresenta la prima difesa nei confronti dei radicali liberi provocati dal sole».

Protezione quotidiana

«La protezione dagli agenti esterni, in particolare dai raggi UV e dallo stress ambientale, è essenziale per prevenire l’invecchiamento precoce e mantenere la pelle più uniforme nel tempo. Il sole, infatti, accelera i processi ossidativi e causa disidratazione: proteggersi, quindi, dall’intensità dei raggi solari diventa cruciale».

Mantenere una buona idratazione

«Idratare la pelle è un’azione fondamentale che non conosce stagionalità. Una corretta idratazione aiuta a preservare l’integrità della barriera cutanea, migliorandone morbidezza ed elasticità e la sua funzione rigenerativa. I prodotti dediti a questa funzione vanno scelti però con cura perché alcuni donano una sensazione di morbidezza, ma non idratano davvero. Attenzione, quindi, a paraffine, siliconi e ingredienti occlusivi che creano una pellicola che fa sembrare la pelle idratata senza davvero agire sulla sua condizione. La vera idratazione agisce e lavora sulla pelle, non solo in superficie. C’è inoltre una stretta correlazione tra idratazione e abbronzatura: una pelle ben idratata mantiene più facilmente elasticità, comfort e luminosità, poiché tende a desquamarsi meno rapidamente. Ciò può contribuire a rendere l’abbronzatura più uniforme e duratura».

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Tenere la barriera cutanea in equilibrio

«La barriera cutanea rappresenta il principale sistema di difesa della pelle. Se non viene rispettata, la pelle appare più fragile, spenta e reattiva. Per questo motivo, è importante aiutarla a ritrovare equilibrio, migliorando la sua capacità di trattenere acqua e di proteggersi dagli agenti esterni. Supportarla con attivi mirati contribuisce a migliorarne la qualità complessiva e l’aspetto».

Sostenere le difese antiossidanti

«Gli antiossidanti sono fondamentali in estate perché l’esposizione al sole aumenta la produzione di radicali liberi che contribuiscono allo stress ossidativo e accelerano l’invecchiamento cutaneo. Per questo è importante sostenere la pelle anche attraverso ingredienti ricchi di antiossidanti: vitamina C, vitamina E ed estratti vegetali rappresentano un valido supporto per aiutare la pelle a difendersi meglio dagli stress ambientali. Non possono sopperire alla funzione fondamentale delle creme solari, ma lavorano insieme alla protezione solare per aiutare la pelle a contrastare lo stress ossidativo e mantenere un aspetto luminoso e vitale».



