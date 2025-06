Ultrapadum, cambio in corsa nel programma per l'ispezione Siae

Il festival musicale itinerante Ultrapadum ha preso il via nella suggestiva cornice della rocca del castello di Agazzano con un omaggio al mito immortale di Pavarotti. A raccogliere il non facile testimone di un lascito così pesante sono stati Davide Battiniello, Flavio D’Ambra e Xinrui Liu, tre giovani tenori a cui è toccato il compito di cimentarsi in un repertorio tra le più famose arie a suo tempo interpretate da Pavarotti e da altri mostri sacri della lirica. Insieme a loro, accompagnati al piano da Angiolina Sensale, anche Lucia Rubedo, soprano crossover semifinalista 2025 alla trasmissione di Canale 5 Tu si que vales. i quattro artisti ospiti ad Agazzano hanno accompagnato il pubblico di Ultrapadum in un viaggio il cui unico filo conduttore è stato il ricordo in musica della voce immortale di Pavarotti.

Il programma ha dovuto subire "in corsa" un notevole cambio , imposto da un controllo di alcuni ispettori Siae. Controllo che gli organizzatori hanno voluto rendere noto al pubblico. «Siamo più che sicure della correttezza del nostro operato e dell’inappellabilità di tutta la procedura che seguiamo da anni» ci hanno tenuto a precisare le direttrici del festival Rebecca Brusamonti e Angiolina Sensale.