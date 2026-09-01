Un platano ripara dal sole anche le nostre automobili

Il periodo di crisi climatica esige soluzioni. Soluzioni anche per l’ombra nei parcheggi delle nostre automobili.

È con questa consapevolezza, ormai abbastanza diffusa, e insieme riallacciandoci alla rubrica di luglio quando abbiamo elogiato il plurisecolare Platano di Scopoli, protagonista indiscusso dell’Orto botanico di Pavia, che proponiamo questa meravigliosa immagine.

Si tratta di un platano lungo il litorale di Forte dei Marmi (Versilia), forse notato da quanti di voi lettori avete trascorso giorni delle ferie lungo la costa alto-tirrenica.

Si appoggia a un pergolato di uno stabilimento balneare e, sviluppando la sua chioma in orizzontale invece che in verticale, viene usato come riparo dal sole per le automobili in parcheggio di superficie. Fatto molto insolito.

Come noto infatti, il platano è presente per lo più lungo le alberature delle vie delle città e sui pergolati in genere si appoggia il glicine.