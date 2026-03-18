Un super computer minaccia il mondo: “Wargames” anticipa scenari apocalittici

Quando “Wargames – Giochi di guerra” uscì nelle sale italiane nell’ottobre del 1983, il mondo viveva uno dei momenti più tesi della Guerra Fredda. L’inizio degli anni ’80 era segnato da un nuovo gelo nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica: l’invasione sovietica dell’Afghanistan, la crisi degli euromissili e le retoriche infuocate di Ronald Reagan e Jurij Andropov avevano riportato l’incubo nucleare al centro del dibattito pubblico. In questo clima di sospetti, escalation militare e paura diffusa, il film del regista John Badham arrivò come una lente perfetta per osservare i rischi della tecnologia emergente applicata alla strategia bellica. La storia segue David Lightman (Matthew Broderick), brillante studente appassionato di computer, che passando il tempo a cercare nuovi videogiochi si imbatte, senza saperlo, in un sistema segreto del NORAD, il comando della difesa aerospaziale nordamericana. Convinto di aver trovato un server che contiene videogiochi inediti, avvia una simulazione che riproduce un attacco nucleare sovietico. Ciò che per lui è un passatempo si trasforma rapidamente in un incidente diplomatico potenzialmente catastrofico. Le schermate del supercomputer WOPR (War Operation Plan Response), che mostrano i missili nemici in rotta verso gli Stati Uniti, sembrano destinate a diventare realtà: un errore digitale rischia di scatenare una guerra termonucleare globale.

Il successo del film non si deve solo alla sua trama avvincente, ma alla sua capacità di incarnare le ansie dell’epoca. Nel 1983, infatti, il mondo aveva davvero superato più volte la soglia del disastro per errori di interpretazione dei sistemi di allerta. Non è un caso che proprio in quell’anno avvenne il celebre “incidente di Oko”, quando un ufficiale sovietico, Stanislav Petrov, evitò di reagire a un falso allarme che segnalava un attacco statunitense. Il clima internazionale era così teso che l’idea che un computer potesse sbagliare — e che un errore potesse essere scambiato per un attacco reale — non era solo fantascienza, ma un timore concreto.

“Wargames” ha anticipato con sorprendente chiarezza il dibattito sulla sicurezza informatica e sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella gestione dei sistemi militari. Il WOPR progettato per imparare simulando migliaia di scenari, rappresenta una forma embrionale di machine learning: una macchina che analizza, prevede, calcola e sceglie. Ma il film mette in guardia proprio da questa delega cieca: se una tecnologia non comprende la natura umana del conflitto, rischia di trasformare un probabile errore in una catastrofe irreversibile. Una riflessione che appare terribilmente attuale, in un presente in cui algoritmi e sistemi automatici influenzano decisioni cruciali in ambiti economici, politici e militari.

Dal punto di vista iconografico, la pellicola è diventata una pietra miliare del rapporto tra giovani e tecnologia. La stanza di David, piena di modem, floppy disk e schermi verdi è oggi un’icona nostalgica degli albori dell’informatica domestica. Ma al tempo rappresentò un cambio di paradigma: mostrava che i computer non erano più strumenti riservati agli scienziati militari, bensì oggetti potenzialmente accessibili a chiunque, anche a un adolescente curioso. Una novità che colpì profondamente il pubblico degli anni ’80, rendendo ancora più inquietante il messaggio del film. La pellicola ebbe effetti reali anche fuori dagli schermi. Secondo molti analisti, contribuì indirettamente alla nascita del Computer Fraud and Abuse Act del 1986, la prima grande legislazione federale americana sui crimini informatici, nata proprio in un periodo in cui si temeva che un incidente digitale potesse avere conseguenze imprevedibili sullo scenario geopolitico globale.

A quarant’anni dalla sua uscita, “Wargames” rimane un film straordinariamente moderno, non solo cattura alla perfezione l’atmosfera paranoica e febbrile della Guerra Fredda degli anni ’80, ma riesce ancora oggi a parlare del nostro rapporto con la tecnologia: un rapporto fatto di meraviglia e paura, possibilità e rischi, potere e fragilità. Il film ci ricorda che le macchine possono imparare molto, ma che alcune scelte — quelle che riguardano la vita e la morte, la guerra e la pace — non dovrebbero mai essere abbandonate interamente ai numeri e agli algoritmi. Forse la lezione centrale del film è tutta nella frase conclusiva del WOPR: “L’unica mossa vincente è non giocare.” Una verità che, ieri come oggi, continua a risuonare con forza.