Verso "Stiffelio" al Teatro Municipale, incontro con Pizzi e Gavazzeni

Domenica 14 dicembre, alle 17, al Ridotto del Teatro Municipale, torna “Prima di andare in scena”, la rassegna di presentazione e guida all’ascolto delle opere in cartellone per la Stagione lirica, realizzata grazie alla collaborazione tra Amici della Lirica e Fondazione Teatri di Piacenza.

Questo primo appuntamento, a ingresso libero, è dedicato a Stiffelio di Giuseppe Verdi, opera inaugurale della Stagione 2025/2026, in programma venerdì 19 e domenica 21 dicembre al Teatro Municipale. Sarà il giornalista e critico musicale Giovanni Gavazzeni a introdurre Stiffelio al pubblico, ripercorrendo la storia peculiare di quest’opera all’interno del repertorio verdiano, tra aspetti musicali e drammaturgici.

Sarà presente all’incontro Pier Luigi Pizzi, un grande Maestro del Teatro che ha segnato la storia della scena con l’eleganza dei suoi allestimenti. Pizzi, di ritorno al Municipale di Piacenza dopo Fedora nel 2023, firma regia, scene e costumi della nuova produzione di Stiffelio.

In programma al Ridotto anche l’ascolto di brani dall’opera, grazie alla presenza del soprano Enrica Macaro e di Gian Francesco Amoroso al pianoforte.

Stiffelio, assente da 25 anni dal Teatro Municipale, occupa un posto singolare nella produzione di Giuseppe Verdi: tratteggia un dramma intimo, concentrato sul conflitto tra fede, tradimento e perdono, lontano dalle consuete tinte storiche e patriottiche. L’opera debuttò al Teatro Grande di Trieste il 16 novembre 1850, suscitando interesse ma anche immediata diffidenza da parte della censura austriaca, che impose modifiche profonde a causa del tema — ritenuto scandaloso — di un pastore protestante tradito dalla moglie.