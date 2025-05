W la mamma. Un profumo per ognuna

Domenica prossima, 11 maggio, si celebra la festa della mamma. Un’occasione in più per fare un regalo, magari di bellezza. Un profumo è sempre una buona idea, ma come sceglierlo? Abbiamo selezionato nuove fragranze perfette per stupire e adatte davvero a tutti i gusti.

THE FRAGRANCE LINE. IL VIAGGIO PROFUMATO DI SEPHORA

Dal 7 all’11 maggio a Milano. Sephora Italia invita a vivere un momento speciale con la propria mamma grazie a The Fragrance Line, un incantevole viaggio a bordo di un tram milanese nel cuore della città, all’insegna delle migliori fragranze. In partenza da Piazza Castello, il tram giallo luminoso vestito di fiori accompagna i suoi ospiti in un giro suggestivo tra le vie del centro mentre un esperto di profumi li guida in un’esperienza olfattiva pensata per trovare la fragranza perfetta da regalare o da condividere con la propria mamma. L’iniziativa è gratuita e aperta al pubblico su registrazione al link www.sephora.it/thefragranceline.html (fino a esaurimento posti). Inoltre, sempre sul tram, si può personalizzare una bag ispirata alla fragranza scelta, decorandola con spille, ciondoli e accessori. E per ricordare questo momento, una foto istantanea permetterà di custodire per sempre l’emozione vissuta insieme.