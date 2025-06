«Zio Paperone? Non è un super avaro, lo definirei piuttosto un gran romantico»

E se vi dicessimo che Piacenza e Paperopoli sono molto più vicine di quel che si potrebbe pensare? Sì, avete capito bene, si parla proprio della nostra città e di quella che ospita le avventure di Paperino, Paperina, Qui, Quo, Qua, Gastone, Paperon de' Paperoni e tutti gli altri. E persino Topolinia non è poi così lontana…

Anzi, salendo in cima a Palazzo Gotico nei giorni in cui il cielo è più limpido, può capitare di scorgere all'orizzonte i grattacieli della città abitata dai simpatici roditori. Questa iperbole giocosa (perdonatecela!) si può scrivere grazie alla presenza di Alessandro Sisti, sceneggiatore nativo di Broni, che ormai da molti anni vive e lavora a Piacenza.

Sisti è un professionista dotato di una fantasia multiforme e di una penna agile, in grado di adattarsi a vari media.

Sul finire degli anni '70, inizia come disegnatore, poi, dai primi anni '80, alterna il ruolo di sceneggiatore per Topolino a quello di giornalista di cronaca in Liguria e a Venezia.

Le sceneggiature che animano i più celebri personaggi Disney restano la sua attività principale e, nel '95, progetta la serie a fumetti PK-Paperinik New Adventures, insieme a Ezio Sisto e Paolo Cavaglione.

Nella sua carriera, Alessandro Sisti ha scritto migliaia di storie a fumetti e da più di 40 anni si occupa di editoria e comunicazione a 360 gradi: è stato autore e consulente di produzione per l'animazione, ha sceneggiato un'esperienza immersiva per il castello di Miramare di Trieste e tuttora tiene corsi di sceneggiatura e scrittura creativa in prestigiose accademie, scuole e università italiane.

«Libertà» lo ha intervistato per approfondire la sua storia, fatta di tantissime altre storie, che vivono tra nuvolette bianche e variopinti personaggi.