Festival del Podcasting tra Milano e Piacenza, un'edizione da non perdere

Viviamo in un’era mediatica in cui i formati si moltiplicano e si contaminano a una velocità vorticosa. Lo abbiamo visto con l’interesse suscitato dall’ultima edizione de Il Pod a Piacenza, mercoledì scorso, e non possiamo che confermare che anche il mondo del podcasting si sta evolvendo altrettanto rapidamente. A testimoniarlo è il Festival del Podcasting che nel 2026 spegne dieci candeline e le festeggia in grande stile il 2 e 3 ottobre a Cascina Triulza, nell’area MIND di Milano.

Nato nel 2016 come palinsesto online per chi muoveva i primi passi nell’audio, è oggi il primo e più longevo evento italiano dedicato al settore e arriva quest’anno all’11ª edizione, sotto la direzione della vivacissima Ester Memeo, Podcast Strategist e fondatrice di Podstar, consigliera di ASSIPOD e ideatrice del Premio LaPodstar dedicato al podcast femminile: dal 2024, sotto la sua guida, il Festival è esploso, trasformandosi in una vera e propria rete nazionale. A Milano il programma si gioca su due giornate dalle anime complementari. Venerdì 2 ottobre è l’Industry Day, il giorno di brand, aziende e agenzie, con l’intelligenza artificiale applicata alla voce, la multicanalità e i nuovi modelli di business al centro del dibattito, insieme alla presentazione della ricerca NielsenIQ per Audible sulle abitudini d’ascolto degli italiani.

Sabato 3 ottobre è il Creator Day, aperto al pubblico, con podcast live, workshop e il Podcast Pitch, dove autori e autrici mettono le proprie idee davanti a editori e produttori. Ma la vera scommessa di questa edizione speciale sono gli eventi diffusi: dal 21 al 30 settembre il Festival sta invadendo nove città italiane, Piacenza compresa, prima ancora di sbarcare a Milano. Un modo per portare ovunque l’audio che, a dieci anni dal primo Festival, ha ormai imparato ad abitare scuole, redazioni e spazi culturali. A Piacenza l’appuntamento si chiama “Podcast a scuola” ed è un vero laboratorio pratico, organizzato dalla professoressa Ilaria Tiberio: permetterà ai ragazzi e alle ragazze de Il Podclass di mettersi dietro al microfono, in modalità del tutto operativa, per chi vuole portare il podcast in classe e provarlo sul serio.

Martedì 29 settembre, dalle 14.30 alle 16.30, il Podlab dell’ISII G. Marconi si trasforma in un piccolo studio di produzione, tra scrittura e montaggio audio; l’evento sarà anche trasmesso in streaming su YouTube. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria. Quando iniziai a occuparmi di podcast, questo fu il primo evento a cui partecipai, osservando da lontano; ora ne scrivo, e ammiro con piacere quanto il podcast sia cresciuto edizione dopo edizione. Il decennale, tra Piacenza e Milano, sarà un’edizione da ricordare.