Iceberg - Giocare per perdere

Nicoletta Marenghi
Nicoletta Marenghi
|6 minuti fa
Dietro ogni giocata c’è una speranza. Ma dietro quella speranza a volte c’è un abisso. "Iceberg giocare per perdere" è il nuovo podcast che racconta cosa succede quando il gioco smette di essere un passatempo e diventa una dipendenza. Attraverso testimonianze di ex giocatori, familiari feriti e professionisti analizzeremo questa piaga sociale. Profonda e invisibile proprio come un Iceberg. Quattro puntate da ascoltare su Liberta.it; Spotify e Spreaker. Un podcast prodotto dal Gruppo Libertà in collaborazione con  Fondazione La Ricerca e Cooperativa sociale L’Arco.  

