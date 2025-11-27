Dietro ogni giocata c’è una speranza. Ma dietro quella speranza a volte c’è un abisso. "Iceberg giocare per perdere" è il nuovo podcast che racconta cosa succede quando il gioco smette di essere un passatempo e diventa una dipendenza. Attraverso testimonianze di ex giocatori, familiari feriti e professionisti analizzeremo questa piaga sociale. Profonda e invisibile proprio come un Iceberg. Quattro puntate da ascoltare su Liberta.it; Spotify e Spreaker. Un podcast prodotto dal Gruppo Libertà in collaborazione con Fondazione La Ricerca e Cooperativa sociale L’Arco.