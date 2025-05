A Borgonovo c'è il Big Ball, ma sembra la Champions

Più che un torneo giovanile, l’edizione 2025 del Big Ball che scatta oggi a Borgonovo sembra una Champions League per bambini.

Il programma, dopo la presentazione di domani sera (che culminerà con una cena a base di specialità piacentine), entrerà nel vivo sabato dalle 10, con due giorni di partite sui campi che occuperanno il prato del Curtoni. Sette contro sette, due tempi da 15 minuti ciascuno, per una vera propria festa del calcio.

Tra i professionisti si sfideranno i classe 2015 di Barcellona, Psg, Inter, Juventus, Parma e i finlandesi dell'Honka, mentre per i dilettanti i 2014 dei padroni di casa della Borgonovese, il RiverNiviano, l’Arenzano, lo Juventus Club e il Fraore.

Di alto livello anche il programma femminile, con le 2015 di Juventus, Roma, Milan, Inter, Parma e Genoa.

Infine, un evento speciale: la divisione calcistica paralimpica sperimentale, con in campo Bologna Senza Barriere, Genoa For Special, Insuperabili Torino e Pepo Team di Cremona.